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Venedik'ten İpekyolu'na Yürüyen Kadın Yazarlar Samsun'a Ulaştı

Venedik'ten İpekyolu'na Yürüyen Kadın Yazarlar Samsun'a Ulaştı
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İtalya'nın Venedik şehrinden yola çıkan 73 ve 79 yaşındaki iki kadın yazar, İpekyolu'nu yürüyerek geçerek 2,5 ayda Samsun'a ulaştı. Yolculukları sırasında polis ekiplerinin ilgisiyle karşılaştılar.

İtalya'nın Venedik şehrinden yürüyerek yola çıkıp İpekyolu yolcuğu yapan yabancı uyruklu 73 ve 79 yaşındaki 2 kadın yazar, 2,5 ayda Samsun'a ulaştılar.

İtalya'nın Venedik şehrinde yaşayan ve bir okulun yayın evinde kitap hazırlayan İtalya vatandaşı Maria Corno (73) ve Asunta Covıelle (79) adlı iki kadın yürüyüş deneyimlerini kitap haline getirmek için İpekyolu yolculuğuna çıktılar. 2.5 ay önce Venedik'ten yürüyerek 26 gün önce İstanbul'a ulaşan kadın yazarlar, 26 günlük yolculuktan sonra Samsun"a ulaştılar. Samsun Ankara yolu üzerinde yol kenarında yürüyen iki kadını fark eden Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüyen kadınları durdurarak yolculuklarının nasıl geçtiğini ve bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sordular. Polislerin ilgisi Maria Corno ve Asunta Covıelle'yi mutlu etti ve teşekkür ettiler. Venedik'ten İpekyolu yürüyüşüne çıktıklarını söyleyen Maria Corno ve Asunta Covıelle hedeflerinin Gürcistan ve ardından Azerbaycan olduğunu söylediler. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uluslararası İlişkiler Kültür Sanat İpekyolu 3-sayfa Venedik Kültür İtalya samsun Yaşam Polis

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