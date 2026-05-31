Vauk Dağı'nda seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Gümüşhane'nin Vauk Dağı geçidinde seyir halindeki otomobil çıkan yangında tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, S.A. idaresindeki 28 AEM 399 plakalı otomobil Gümüşhane istikametine seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle araçtan dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü otomobili yol kenarına çekerek araçtan indi.

Kısa süre sonra alevler otomobili sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında yaralanan olmazken, otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - GÜMÜŞHANE

