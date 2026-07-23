Haberler

Samsun'da çifte 'vatandaşlık' vaadiyle dolandırıcılık: 2 tutuklu

Samsun'da çifte 'vatandaşlık' vaadiyle dolandırıcılık: 2 tutuklu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Çarşamba ilçesinde telefonla aradıkları çifte "Vatandaşlık vereceğiz, isminiz terör örgütü soruşturmasında geçiyor" diyerek yaklaşık 1 milyon 95 bin TL değerindeki 175 gram altın ile 13 bin 500 TL nakit paralarını alan 2 şüpheli, polis ekiplerince il dışında yakalandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir çifti telefonla arayıp "Vatandaşlık vereceğiz, isminiz terör soruşturmasında geçiyor" diyerek 175 gram altın ve 13 bin 500 TL nakitlerini alan 2 şüpheli, il dışında yakalanıp tutuklandı. Paralar sahiplerine teslim edildi.

TÜM ALTIN VE PARALARINI VERDİLER

Edinilen bilgiye göre, Çarşamba ilçesinde yaşayan bir çifti telefonla arayan şüpheliler, "Vatandaşlık vereceğiz, isminiz terör örgütü soruşturmasında geçiyor" diyerek ellerindeki altınları istedi. Şüphelilere inanan çift, evlerinde bulunan yaklaşık 1 milyon 95 bin TL değerindeki 175 gram altın ile 13 bin 500 TL nakit parayı tanımadıkları bir kişiye teslim etti.

DOLANDIRICILAR İL DIŞINDA YAKALANDI

Daha sonra dolandırıldıklarını anlayan çiftin ihbarı üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ile Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştirdiği belirlenen 2 şüpheli, kullandıkları araçla il dışında yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin bulunduğu araçta yapılan aramada mağdurlara ait 175 gram altın ile 13 bin 500 TL nakit para ele geçirildi. Samsun'a getirilen 2 şüpheli, bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ele geçirilen altın ve nakit para ise sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yolsuzluk operasyonunda 20 tutuklama! Aralarında İzmit Belediye Başkanı Hürriyet de var

Son operasyonda 20 tutuklama! İçlerinde CHP'li belediye başkanı da var
Özgür Özel ve ekibine şok suçlama: TBMM'deki parti kasasını boşaltıyorlar

Özgür Özel'e şok suçlama: Giderayak resmen hırsızlık
Fenomen Fatma Soydaş tutuklandı

Fenomen Fatma Soydaş hakkında karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

LGS'den 500 tam puan aldı! İşte Vanlı Meryem'in tercih edeceği lise

LGS'den 500 tam puan aldı! İşte Vanlı Meryem'in tercih edeceği lise
Yıllardır dalga geçiliyordu! Saçlarını uzatma nedeni duyanları ağlattı

Yıllardır dalga geçiliyordu! Saçlarını uzatma nedeni duyanları ağlattı
Yazışmalar ortaya çıktı! Tuncay Sonel istedi, polis paketleyip götürdü

Yazışmalar ortaya çıktı! Eski vali istedi, polis paketleyip götürdü
Manisa'da ölümlü kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Kazanın boyutu anbean güvenlik kamerasında
Beşiktaş'ı ipten alan adam: Nübel

İpten aldı! Beşiktaş taraftarı ''O olmasaydı kazanamazdık'' diyor
Atakum'da yumruk ve ardından silahlı saldırı: Bacaklarından vuruldu

Kan donduran anlar! Durduk yere öldürmeye kalktı
Şanlıurfa’da otomobil şarampole devrildi: 3 ölü, 1 yaralı

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var