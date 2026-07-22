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Erzincan polisinden dolandırıcılığa karşı bilgilendirme çalışması

Erzincan polisinden dolandırıcılığa karşı bilgilendirme çalışması
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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dörtyol Millet Bahçesi'nde 120 vatandaşa telefon, SMS ve sosyal medya üzerinden yapılan dolandırıcılık yöntemleri hakkında bilgi verdi, broşür dağıttı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları iletişim yoluyla gerçekleştirilen dolandırıcılık yöntemlerine karşı bilinçlendirmek amacıyla bilgilendirme faaliyeti düzenledi.

Erzincan Dörtyol Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen çalışmada, toplam 120 vatandaşa telefon, SMS, sosyal medya ve internet üzerinden yapılan dolandırıcılık yöntemleri hakkında bilgi verildi.

Ekipler, şüpheli durumlarla karşılaşıldığında dikkat edilmesi gereken hususları anlatarak vatandaşların alabileceği önlemler konusunda bilgilendirmede bulundu. Faaliyet kapsamında ayrıca dolandırıcılık yöntemlerine karşı hazırlanan bilgilendirici broşürler de vatandaşlara dağıtıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların şüpheli arama ve mesajlara itibar etmemeleri, kişisel ve banka bilgilerini kimseyle paylaşmamaları konusunda dikkatli olmalarını istedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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