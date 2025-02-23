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Vatandaşlar Buharı Yangın Sanarak İtfaiyeyi Harekete Geçirdi

Vatandaşlar Buharı Yangın Sanarak İtfaiyeyi Harekete Geçirdi
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Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki Kartonsan Fabrikası'nda buhar tankının basıncının artması nedeniyle yoğun su buharı salındı. Durumu yangın olarak algılayan vatandaşlar, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İtfaiye ekipleri, bölgede yangın olmadığına dair inceleme yaptı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan Kartonsan Fabrikası'nda çıkan yoğun su buharını yangın sanan vatandaşlar, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki karton üretimi yapan Kartonsan Fabrikası'nda buhar tankında basıncın yükselmesi ile emniyet valfinin açılması neticesi, yoğun su buharı salındı. Buharı gören vatandaşlar, bölgede yangın meydana geldiğini düşünerek panikledi. Fabrikadan çıkan yoğun buharın gökyüzüne yükselmesinin arından çevredeki vatandaşlar yangın çıktığını düşünerek itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İtfaiye ekipleri, bölgedeki incelemelerin ardından fabrikada herhangi bir yangın olmadığını bildirdi.

Bölgeye gelen 6 itfaiye aracı herhangi bir müdahaleye gerek kalmadan geri döndü. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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