Vatandaşın su parasına da göz diktiler

Eskişehir'de su satıcılarının alması için boş damacanaların kenarına bırakılan paraları çalan şüpheliler, güvenlik kamerasına yansıdı.

Eskişehir'in bazı mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, boş su damacanalarının yenileriyle değiştirilmesi için kenarına para koyarak günün belli saatinde evinin önüne bırakıyor. İddiaya göre son zamanlarda özellikle Yenikent Mahallesi ve çevresinde, damacanaların kenarında yer alan su paraları kimliği belirsiz kişiler tarafından çalınıyor. Boş damacanayı dolusuyla değiştirmek için gelen görevliler ise para olmadığını görünce değişim yapmadan yoluna devam ediyor. Damacanasını boş görünce şaşkınlık yaşayan vatandaşlar, çözüm bulunması için yetkililere sesleniyor.

Su parasının çalınma anı güvenlik kamerasında

Yenikent Mahallesi'nde bulunan bir sitenin içerisindeki boş damacanadan para çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay yerine gelen 2 şüpheli şahıs, ilk olarak bir süre etrafı gözetliyor. Ardından şahıslardan biri damacanaya doğru hareket ederken, diğeri ise aynı yerden çevreye bakıyor. Şüpheli şahsın parayı alma anı ise anbean güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

"Farklı yerlerden ve sitelerden sürekli alınıyor"

Yaşanan hırsızlıklar hakkında konuşan mahalleli Ömer Yaman, "Bu bidonların üstüne para konulmaya başladığından beri alınıyor. Farklı yerlerden ve sitelerden sürekli alınıyor. Damacananın üstüne parayı mecbur bırakıyoruz, çünkü sucular o parayı alıyor ve suyu bırakıyor. Parası olmayana su bırakılmıyor. Bu yüzden üstünde para olması gerekiyor. Daha önceden üzerine fiş konuyordu. Fiş olunca kimse almıyordu, bir şey olmuyordu. Şimdi para konulunca yaşlı da genç de çocuk da alıyor. Vatandaş burada mağdur oluyor. Artık muhtar mı yoksa belediye mi çaresine bakar bilmiyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR