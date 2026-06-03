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Varto'da silah operasyonu

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Muş'un Varto ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda Kalaşnikof tüfek, çok sayıda fişek ve mühimmat ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Muş'un Varto ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçunun önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Varto ilçesinde 3 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda; şüpheli şahıslara ait araç, iş yeri ve eklentilerinde arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 1 adet Kalaşnikof marka tüfek, 4 adet Kalaşnikof şarjörü, 120 adet Kalaşnikof fişeği, 1 adet av tüfeği, 2 adet av tüfeği şarjörü, 14 adet av tüfeği fişeği, 75 adet tabanca mühimmatı ile 3 adet sopa ele geçirildi. Operasyon kapsamında ele geçirilen silah, mühimmat ve diğer malzemelere el konulurken, şüpheli şahıslar gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda adli tahkikat başlatıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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