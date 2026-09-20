Van Tuşba'da çıkan örtü üstü yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Van Tuşba'da çıkan örtü üstü yangın itfaiye ekiplerince söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Şemsibey Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle örtü üstü yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye giden Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangını söndürdü.
Van'ın Tuşba ilçesinde çıkan örtü üstü yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Şemsibey Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Kısa sürede bölgeye giden Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince yangın söndürüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı