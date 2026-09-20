Van Tuşba'da çıkan örtü üstü yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Van'ın Tuşba ilçesinde çıkan örtü üstü yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Şemsibey Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Kısa sürede bölgeye giden Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince yangın söndürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı