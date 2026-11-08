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Van-Özalp kazasında ölen 9 İran uyruklu kişinin cenazesi Adli Tıp'a sevk edildi

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Van-Özalp kazasında ölen 9 İran uyruklu kişinin cenazesi Adli Tıp'a sevk edildi
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Van-Özalp karayolunda tır ile İran plakalı minibüsün çarpıştığı kazada 9 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Araçların kaldırılmasıyla trafik normale dönerken, ölen 9 İran uyruklunun cenazesi otopsi için Van Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Van-Özalp karayolunda 9 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı feci kazanın ardından olay yerinde çalışmalar tamamlandı. Kazaya karışan araçlar, ekiplerin incelemelerinin ardından bulundukları yerden kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün akşam saatlerinde Van-Özalp karayolunun 49'uncu kilometresinde meydana geldi. 01 FF 584 plakalı tır ile 65 AB 239 İran plakalı minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen ve 9 kişinin hayatını kaybettiği ve 5 kişi de yaralandığı trafik kazasının ardından, bölgede yürütülen çalışmalar tamamlandı. Kaza yapan araçlar, olay yerine sevk edilen çekici ve karayolları ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucunda yoldan kaldırıldı. Bir süreliğine tek şeritten verilen trafik, araçların kaldırılmasıyla yeniden normale döndü. Olay yerinde hayatını kaybeden İran uyruklu 9 kişinin cenazeleri, otopsi için Van Adli Tıp Kurumu Müdürlüğü'ne sevk edildi. Yaralılar arasında bulunan tır sürücüsü, jandarma nezareti altında hastanede tedavisi devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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