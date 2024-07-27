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Van-Özalp karayolunda otomobil ile traktör çarpıştı, 5 kişi yaralandı

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Van-Özalp karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin stop lambaları yanmayan traktöre arkadan çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Van- Özalp karayolu üzerinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Van-Özalp karayolu üzerinde bulunan çiftlikler mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 10 AAS 869 plakalı otomobil, iddiaya göre önünde seyreden ve römorkunun stop lambaları yanmayan traktöre arkadan çarptı. Meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçtaki yaralılar ekipler tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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