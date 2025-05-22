Van Kalesi Eteklerinde Mahsur Kalan Vatandaş Kurtarıldı

Van Kalesi Eteklerinde Mahsur Kalan Vatandaş Kurtarıldı
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Tarihi Van Kalesi eteklerinde kayalıklarda mahsur kalan bir vatandaş, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından başarıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Tarihi Van Kalesi eteklerinde kayalıklarda mahsur kalan bir vatandaş, ekiplerin başarılı çalışması sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, kayalıklarda mahsur kalan bir şahsın olduğuna dair yapılan ihbar üzerine bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yaralı vatandaşa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yapılan tıbbi müdahalenin ardından yaralı şahıs ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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