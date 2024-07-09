Van'ın Özalp ilçesinde sel sularına kapılan minibüste 3 kişi hafif yaralandı
Van'ın Özalp ilçesinde meydana gelen kazada, sel sularına kapılan minibüs devrildi ve içerisinde bulunan 3 kişi hafif yaralandı. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Van'ın Özalp ilçesinde sel sularına kapılarak devrilen minibüste bulunan 3 kişi hafif yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, akşam 23.55 sularında Özalp- Van karayolu üzerinde bulunan Boyaldı Mahallesi yakınlarında meydana geldi.
İbrahim Torun yönetimindeki 33 ATP 799 plakalı minibüs sel sularına kapılarak yoldan çıkıp devrildi. Minibüste bulunan 3 kişi hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans ve Özalp İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Minibüsten çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye sevk edildi. - VAN