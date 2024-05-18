Van'ın Gürpınar ilçesinde 11 adet canlı keklik yakalandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı timlerince 17 Mayıs 2024 günü saat 17.30 sıralarında Gürpınar ilçesinde icra edilen yol kontrol faaliyeti esnasında S.D. isimli şahsın idaresinde bulunan bir araçta yapılan kontrollerde plastik kasa içerisinde 11 adet canlı hayvan (keklik) olduğu tespit edilmiştir. Şahsın hayvanlarla ilgili herhangi bir belge ibraz edememesi üzerine kendisine 24 bin 300 TL İdari Para Cezası uygulanmış olup keklikler, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edilmek üzere muhafaza altına alınmıştır" denildi. - VAN