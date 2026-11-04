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Van'ın Gevaş ilçesinde takla atan otomobilde 2 kişi yaralandı

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Van'ın Gevaş ilçesinde takla atan otomobilde 2 kişi yaralandı
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Van'ın Gevaş ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde otomobilin henüz bilinmeyen bir nedenle takla atması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Van'ın Gevaş ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. 21 GP 767 plakalı otomobilin henüz bilinmeyen bir nedenle takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Gevaş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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