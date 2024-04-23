Van'ın Gevaş ilçesinde kamyonet şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

Van'ın Gevaş ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Van-Tatvan kara yolu üzerindeki Dereağzı Mahallesi'nde meydana geldi. Bitlis'in Tatvan ilçesi istikametinden Van'a gelmekte olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 HU 433 plakalı Citroen Berlingo marka kamyonet, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Yaralanan 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - VAN