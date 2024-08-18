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Van'ın Edremit ilçesinde havalimanı yakınlarında çıkan anız yangını TOMA ile söndürüldü

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Van'ın Edremit ilçesinde bulunan Ferit Melen Havalimanı yakınında çıkan anız yangını, itfaiye ekipleri tarafından TOMA'nın yardımı ile kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Van'ın Edremit ilçesinde havalimanı yakınlarında çıkan anız yangını, itfaiye ekipleri tarafından TOMA'nın yardımı ile söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, yangın akşamüzeri Van Gölü Sahil Yolu üzerinde bulunan Ferit Melen Havalimanı yakınında meydana geldi. Yangını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Tuşba Grup Amirliği ile Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa İtfaiye Edremit van Acil Durum 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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