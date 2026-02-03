İran'da 4.3 büyüklüğünde deprem
İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Marand şehrinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Van'ın Başkale ilçesine 140.99 kilometre uzaklıkta olan deprem Van'da da hissedildi.
İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Marand şehri 4.3 büyüklüğünde depremle sallandı.
İRAN 4.3 İLE SALLANDI
AFAD, İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Marand şehrinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandı.
VAN'DA DA HİSSEDİLDİ
Depremin merkez üssünün Van'ın Başkale ilçesine 140.99 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi. Deprem Van'da da hissedildi.
Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3. Sayfa