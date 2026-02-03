İran'da 4.3 büyüklüğünde deprem

Haberler

Güncelleme:
İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Marand şehrinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Van'ın Başkale ilçesine 140.99 kilometre uzaklıkta olan deprem Van'da da hissedildi.

İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Marand şehri 4.3 büyüklüğünde depremle sallandı.

AFAD, İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Marand şehrinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandı.

VAN'DA DA HİSSEDİLDİ

Depremin merkez üssünün Van'ın Başkale ilçesine 140.99 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi. Deprem Van'da da hissedildi.

Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3. Sayfa
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHakan:

teknolpjinilerlemis bizim bilmedigimiz. abd kesin derinden deprem roketleri yapmistir irana goz dagi.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

