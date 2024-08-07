Van'ın Bahçesaray ilçesinde makilik alanda çıkan yangın mahalle sakinleri tarafından söndürüldü
Van'ın Bahçesaray ilçesine bağlı Çatbayır Mahallesi kırsalındaki makilik alanda çıkan yangın, araçların bölgeye çıkamaması nedeniyle mahalle sakinleri tarafından uzun uğraşlar sonucu söndürüldü.
Van'ın Bahçesaray ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, mahalle sakinleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Bahçesaray ilçesine bağlı Çatbayır Mahallesi kırsalındaki makilik alanda yangın çıktı. Arazinin dik ve engebeli oluşundan dolayı araçlar bölgeye çıkamazken, yangın mahalle muhtarı Eyüp Kayan öncülüğünde mahalle sakinleri tarafından uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. - VAN