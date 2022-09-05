Motosiklet, aniden açılan aracın kapısına çarptı 3. Sayfa Haberleri Balıkesir'in Edremit ilçesinde motosiklet, aniden açılan aracın kapısına çarptı. Balıkesir'in Edremit ilçesinde motosiklet, aniden açılan aracın kapısına çarptı. Bu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Edinilen bilgilere göre, olay Akçay Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir aracın sağa yanaşması sonrası kapının açılması üzerine arkadan gelmekte olan motosiklet sürücüsü aracın kapısına çarptı. Kazada motosikletteki iki kişiden biri yaralandı. Kazayı görenler hemen durumu sağlık ekiplerine bildirirken, motosikletlilerin yardımına koştular. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. (Bekir Terzioğlu - İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Balıkesir Edremit 3. Sayfa Güncel Haberler

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