Van Gölü'ne düşen şahıs için kurtarma seferberliği
Van'ın Edremit ilçesinde göle düşen bir kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Olay, akşam saatlerinde liman bölgesinde meydana geldi ve bölgeye sağlık, polis ve dalgıç ekipleri sevk edildi.
Alınan bilgilere göre, olay akşam saatlerinde Edremit ilçesindeki liman bölgesinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir şahsın Van Gölü'ne düştüğü ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Gölde arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. - VAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı