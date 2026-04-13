Van Gölü'ne düşen şahıs için kurtarma seferberliği

Van'ın Edremit ilçesinde göle düşen şahıs için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Alınan bilgilere göre, olay akşam saatlerinde Edremit ilçesindeki liman bölgesinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir şahsın Van Gölü'ne düştüğü ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Gölde arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. - VAN

