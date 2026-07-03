Van Gölü'nde mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Van Gölü'ne botla açıldıktan sonra mahsur kalan 4 yetişkin ile 3 çocuk, polis ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Tatvan ilçesine bağlı Kıyıdüzü köyü açıklarında zodyak botla göle açılan 4 yetişkin ve 3 çocuğun mahsur kaldığı ihbarı üzerine harekete geçildi. İhbarın alınmasının ardından Tatvan Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan polis ekipleri, mahsur kalan 7 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirledi. Güvenli bir şekilde polis botuna alınan şahıslar, Tatvan Polis Kampı yerleşkesinde bulunan iskeleye ulaştırıldı.

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, kurtarılan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yetkililer, Van Gölü'ne açılacak vatandaşların hava ve su şartlarını dikkate almaları, gerekli güvenlik tedbirlerini almaları konusunda uyarılarda bulundu. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı