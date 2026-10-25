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Van Gevaş'ta takla atan otomobilde 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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Van'ın Gevaş ilçesinde Van-Bitlis kara yolu üzerindeki Balaban Mahallesi'nde otomobilin takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken otomobil hurdaya döndü; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Van'ın Gevaş ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Bitlis kara yolu üzerinde bulunan Balaban Mahallesi'nde meydana geldi. 31 AIE 552 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kaza yaptı. Meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralanırken, otomobil hurda yığınına döndü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve Gevaş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, hayatını kaybeden vatandaş ise otopsi için Adli Tıp Kurumu Müdürlüğü'ne getirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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