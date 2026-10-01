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Van Gevaş'ta çıkan örtü yangını itfaiyenin yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü

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Van Gevaş'ta çıkan örtü yangını itfaiyenin yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü
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Van'ın Gevaş ilçesine bağlı Andaç Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarıyla bölgeye giden Gevaş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yaklaşık yarım saatlik müdahaleyle yangını söndürdü.

Van'ın Gevaş ilçesinde çıkan örtü yangını, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Andaç Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Kısa sürede bölgeye giden Gevaş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından yaklaşık yarım saatlik müdahale sonucu yangın söndürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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