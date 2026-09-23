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Van Erciş'te istinat duvarından düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

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Van Erciş'te istinat duvarından düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
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Van'ın Erciş ilçesinde Erciş-Patnos karayolunda istinat duvarından düşen otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Van'ın Erciş ilçesinde istinat duvarından düşerek kaza yapan otomobil sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Erciş-Patnos karayolu üzerinde bulunan Tekevler Mahallesi Ebubekir Çiftçi Bulvarı'nda meydana geldi. 55 KP 387 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek istinat duvarından düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, Erciş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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