Van Edremit'te seyir halindeki kamyonet alev aldı, 33 kalorifer peteği yandı

Van Edremit'te seyir halindeki kamyonet alev aldı, 33 kalorifer peteği yandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van Edremit'te seyir halindeki kamyonet alev alev yandı. Sürücünün 112'yi aramasıyla gelen itfaiye yangını söndürdü; kasada bulunan 33 kalorifer peteği, 4 havlupan ve 4 kombi yandı, kamyonette büyük maddi zarar oluştu.
Van'ın Edremit ilçesinde seyir halindeki kamyonet alev alev yandı.
Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Kurubaş Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki kamyonetin motorundan çıkan dumanı gören sürücü, aracını yol kenarına çekerek 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. Kısa sürede İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Tekstilkent Grup Amirliği ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaklaşık 45 dakikalık müdahalenin ardından yangın söndürüldü. Kamyonette büyük çapta maddi zarar meydana gelirken, kamyonetin kasasında bulunan 33 kalorifer peteği, 4 havlupan ile 4 kombi yandı.