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Van Edremit'te 1 ölü ve 4 yaralı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

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Van Edremit'te 1 ölü ve 4 yaralı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı Haber Videosunu İzle
Van Edremit'te 1 ölü ve 4 yaralı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
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Van'ın Edremit ilçesinde salı günü 1 kişinin öldüğü ve 4 kişinin yaralandığı trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Çiçekli Mahallesi'ndeki trafik ışıklarında meydana gelen kazada yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Van'ın Edremit ilçesinde salı günü meydana gelen, 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin de yaralandığı trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesine bağlı Çiçekli Mahallesi'ndeki trafik ışıklarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve ilgili ekipler sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kazanın meydana geldiği anlar yer alırken, olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin detaylar da görüntülere yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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