Bakan Şimşek'ten CHP lideri Özel'in iddiasına jet yalanlama

Bakan Şimşek'ten CHP lideri Özel'in iddiasına jet yalanlama
Polis ve jandarma, otobüslere yolcu gibi binip şoförleri denetleyecek

Direksiyon başında bunu yapan yandı
Forvette sürpriz! İşte dev derbinin 11'leri

Nefesler tutuldu! İşte dev derbinin 11'leri
İran'dan Trump'ın mektubuna 4 ana başlıkla detaylı yanıt

İran'dan Trump'ın mektubuna detaylı yanıt

Van Depreminden 14 Yıl Sonra Firari Şahıs Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2011 Van depreminde cezaevinden kaçan ve 14 yıl boyunca firarda olan N.O., jandarma tarafından yakalanarak adalete teslim edildi. Firari şahıs, uyuşturucu suçları nedeniyle 15 yıl hapis cezası bulunuyordu.

Van depreminde cezaevinden firar eden şahıs 14 yıl sonra yakalandı

VAN - Van'da 2011 yılında meydana gelen deprem sırasında cezaevinden kaçan şahıs, 14 yıl sonra jandarma tarafından yakalandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Karakol Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda neticesinde; uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama ve Gürpınar Asliye Ceza Mahkemesinin karar ile görevi yaptırmamak için direnme suçlarından 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 30 bin TL adli para cezası bulunan, 2011 Van depreminde kapalı cezaevinden firar ederek 14 yıldır firar olan N.O., Gürpınar Sulh Ceza Hakimliginden alınan adli arama kararı ile Gürpınar ilçesi Akbulut Mahallesinde babasına ait evin altına gizlenmiş şekilde yapılan tünel içerisinde yakalanmıştır" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.