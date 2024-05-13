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Van'ın Çatak ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu bir güvenlik korucusu şehit oldu

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İçişleri Bakanlığı, Van'ın Çatak ilçesinde Belbuka üs bölgesi yolu Hırsız Tepe güvenlik noktasına yıldırım düşmesi sonucu 1 güvenlik korucusunun şehit olduğunu açıkladı. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman güvenlik korucularımız ile Jandarma Teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz.

İçişleri Bakanlığı, Van'ın Çatak ilçesinde Belbuka üs bölgesi yolu Hırsız Tepe güvenlik noktasına yıldırım düşmesi sonucu 1 güvenlik korucusunun şehit olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Milletimizin başı sağ olsun. Van ilimizin Çatak ilçesinde Belbuka üs bölgesi yolu Hırsız Tepe güvenlik noktasına yıldırım düşmesi sonucu Güvenlik Korucusu Çetin Şeylan şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman güvenlik korucularımız ile Jandarma Teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz. Makamı ali olsun" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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