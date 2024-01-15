Van'da yapılan operasyonda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi

Van'da polis ekiplerince yürütülen operasyonlarda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde; 4 bin 304 adet tıbbi ilaç, 2 bin 455 paket sigara, 19 adet cep telefonu, 30 adet akıllı saat, 10 litre alkol, 113 adet cep telefonu aksesuarı, 8 adet elektronik sigara, 100 adet puro ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 5 olay kapsamında 6 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN