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Van'da yapılan operasyonda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi

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Van Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda tıbbi ilaçlar, sigaralar, cep telefonları ve diğer suç unsurları ele geçirildi.

Van'da polis ekiplerince yürütülen operasyonlarda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde; 4 bin 304 adet tıbbi ilaç, 2 bin 455 paket sigara, 19 adet cep telefonu, 30 adet akıllı saat, 10 litre alkol, 113 adet cep telefonu aksesuarı, 8 adet elektronik sigara, 100 adet puro ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 5 olay kapsamında 6 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Van Güvenlik Suç Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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