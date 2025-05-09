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Van'da Uyuşturucu Satıcılarına Yönelik Operasyonda 63 Gözaltı

Van'da Uyuşturucu Satıcılarına Yönelik Operasyonda 63 Gözaltı
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Van Emniyet Müdürlüğü, 'torbacı' olarak bilinen uyuşturucu sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 63 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurdu. Operasyon sırasında çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 63 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde uyuşturucu madde ticareti, nakli ve depolanması faaliyetlerinde bulunan, kamuoyunda 'torbacı' olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik 25 Nisan - 8 Mayıs 2025 tarihleri arasında kapsamlı çalışmalar gerçekleştirildiği belirtildi. Yapılan açıklamada, "Gençlerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde yürütülen operasyonlar neticesinde; 430,49 gram afyon sakızı, 304,57 gram esrar, 35 adet sentetik ecza, 27,7 gram metamfetamin, 10,5 gram sentetik kannabinoid ve 4,56 gram eroin maddesi ele geçirildi. Çalışmalar kapsamında 1 şüpheli hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek', 62 şahıs hakkında ise 'Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçlarından olmak üzere toplam 63 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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