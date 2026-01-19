Van'da uyuşturucu madde ele geçirildi

Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığınca müşterek olarak yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Muradiye ilçesi Alparslan mevkii yol kontrol noktasında icra edilen faaliyet neticesinde; bin 88 gram kubar esrar ele geçirilerek muhafaza altına alınmış ve şüpheli E.A. (31) isimli şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştır" denildi. - VAN