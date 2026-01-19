Haberler

Van'da uyuşturucu madde ele geçirildi

Van'da uyuşturucu madde ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muradiye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, bin 88 gram kubar esrar ele geçirildi. Şüpheli E.A. hakkında adli işlem başlatıldı.

Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığınca müşterek olarak yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Muradiye ilçesi Alparslan mevkii yol kontrol noktasında icra edilen faaliyet neticesinde; bin 88 gram kubar esrar ele geçirilerek muhafaza altına alınmış ve şüpheli E.A. (31) isimli şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Kabine toplantısı başladı! Masada kritik konu başlıkları var

Son haftaların en kritik toplantısı başladı! İşte masadaki konular
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aslan transfer ateşini yaktı! Galatasaray'da Noa Lang sonrası bir bomba daha

Galatasaray'da Noa Lang sonrası bir bomba daha
Bu kararı hiç beklemiyordu! Alex de Souza'ya büyük şok

Bu kararı hiç beklemiyordu! Alex de Souza'ya büyük şok
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'ın işine son verildi

Mehmet Akif'in eski eşi kovuldu! Sözleri sitem dolu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik

"Nereden nereye" deyip duyurdu: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik
Aslan transfer ateşini yaktı! Galatasaray'da Noa Lang sonrası bir bomba daha

Galatasaray'da Noa Lang sonrası bir bomba daha
Prens George'dan okul arkadaşlarına tehdit: Babam bir gün kral olacak

Okul arkadaşlarını böyle tehdit etmiş: Babam bir gün kral olacak...
Real Madrid'i eleyen 2. Lig takımı Barcelona ile eşleşti

2. Lig takımına büyük şok! Real Madrid'i elediklerine pişman oldular