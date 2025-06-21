Van'da Trafik Kazasında 5 Kişi Yaralandı

Van'da Trafik Kazasında 5 Kişi Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. İki otomobilin çarpıştığı kazada, yaralılar sıkıştıkları yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Van'ın Tuşba ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Erciş karayolu üzerinde bulunan Şemsibey Mahallesi civarında meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 GB 534 plakalı Volkswagen marka otomobil ile 55 BBD 76 plakalı Volkswagen Golf marka otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans, polis, Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kaza esnasında dereye uçan otomobilde sıkışan yaralılar, ekiplerin yoğun .çabası sonucu sıkıştıkları yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
YKS'ye geç kaldı, babası ikna etmeye çalışırken 'Zaten istemiyordum' dedi

Babası görevlileri ikna etmeye çalışırken oğlunun söylediği bomba
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Müge Anlı'nın yıllardır gözlerden uzak büyüttüğü kızı üniversiteden mezun oldu

Gözlerden uzak büyüttüğü kızı üniversiteden mezun oldu
İstanbul'daki zirvede Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız

İstanbul'daki zirvede Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız
Sakarya'da halk plajında İHA bulundu

Sahile bu kez balık vurmadı! Panik içinde ekiplere haber verdiler
İslam ülkesi, Trump'ı Nobel'e aday gösterdi

İslam ülkesi, Trump'ı Nobel'e aday gösterdi
Çağatay Ulusoy'a ikinci vatandaşlık Bulgaristan'dan

Çağatay Ulusoy'dan sürpriz hamle! Komşu ülkenin vatandaşlığını aldı
Fenerbahçe'de neler oluyor! Taraftar transfer beklerken takımın yıldızı da ayrılıyor

Taraftar transfer beklerken takımın yıldızı da ayrılıyor
İstanbul'da kene vakalarında artış! 6-7 bin kişi hastaneye başvurdu

İstanbul'da vakalar artışa geçti! Binlerce kişi hastaneye koştu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.