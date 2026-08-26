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Van'da Korkunç Kaza: 5 Yaralı, Vatandaşlar Trafik Işıklarının Çalışmamasına Tepkili

Van'da Korkunç Kaza: 5 Yaralı, Vatandaşlar Trafik Işıklarının Çalışmamasına Tepkili
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Van'ın Edremit ilçesinde kapalı kasa kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu biri bebek 5 kişi yaralandı. Kazanın yaşandığı kavşaktaki trafik ışıklarının aylardır çalışmadığını belirten vatandaşlar, sık sık kazaların yaşandığını ve birilerinin hayatını kaybetmesini beklemeden önlem alınması gerektiğini söyledi.

Van'ın Edremit ilçesinde kapalı kasa kamyonet ile otomobilin çarpılması sonucu meydana gelen trafik kazasında kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Van Üçüncü Etap Çevreyolu Memursen TOKİ kavşağında meydana geldi. 34 FGT 717 plakalı hafif ticari kamyonet, 06 DOV 759 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araçta bulunan 2 kişi, otomobilde ise biri bebek olmak üzere 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

"Trafik ışıklarının çalışmamasına tepki"

Aylar önce kurulumu tamamlanan trafik lambalarının hala devreye alınmadığını belirten vatandaşlar, "Aylar önce yapılan trafik ışıkları neden çalıştırılmıyor. Trafik ışıklarının çalışmaması nedeniyle sık sık trafik kazası yaşanıyor. Her gün kaza korkusu ile kavşaktan geçiyoruz. Herhangi bir kazanın yaşanmaması ve trafik akışını düzenlemek için yapılan trafik ışıklarının çalışması için birilerinin hayatını mı kaybetmesi gerekiyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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