Van’da trafik kazası: 4 yaralı

Van'ın Gürpınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Van-Hakkari kara yolu Çavuştepe Mahallesi civarında meydana geldi. Sürücünün isimi öğrenilemeyen 65 EE 168 plakalı Toyota Corolla marka otomobilin orta şeritteki bariyerlere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans, jandarma, polis ve Gürpınar İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar, araçlardan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı