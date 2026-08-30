Gevaş'ta Kamyonet-Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Van'ın Gevaş ilçesinde kapalı kasa kamyonet ile otomobilin çarpılması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Bitlis karayolu üzerinde meydana geldi. Hafif ticari kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Gevaş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı