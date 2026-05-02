Van'da trafik kazası: 1 yaralı

Van-Erciş karayolu üzerinde otomobile iş makinesinin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Van-Erciş karayolu üzerinde bulunan Yumrutepe Mahallesi civarında geldi. İş makinesi ile otomobilin çarpılması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans, jandarma, polis ve Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaralıya yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı