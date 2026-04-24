Van'da trafik kazası: 1 yaralı
Van'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Kazım Karabekir Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücünün ismi öğrenilemeyen 65 AAY 459 plakalı otomobil, refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü yaralandı. Bölgeye ambulans, polis ve İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yaralı, otomobilden çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - VAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı