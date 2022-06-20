Van'da terör örgütüne üye olmaktan aranan şahıs yakalandı - Haberler

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Van'da terör örgütüne üye olmaktan aranan şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Van'da terör örgütüne üye olmaktan aranan şahıs yakalandı

Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütüne üye olmak suçundan aranan şahıs, yakalanarak tutuklandı.

Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütüne üye olmak suçundan aranan şahıs, yakalanarak tutuklandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan M.E.A. isimli şüpheli şahıs 20 Haziran 2022 tarihinde Başkale ilçesinde icra edilen operasyon neticesinde yakalanmış olup, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır. Aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet duygusu ile anıyoruz. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - VAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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