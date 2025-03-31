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Van'da Terör Örgütlerine Yönelik Operasyon: 36 Şahıs Hakkında İşlem Yapıldı

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Van Emniyet Müdürlüğü, PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde 36 şahıs hakkında yasal işlem tesis edildiğini açıkladı. Terörle mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdüğü ifade edildi.

Van'da terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 36 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 36 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır. Terör Örgütleriyle mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve iş birliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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