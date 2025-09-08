Haberler

Van'da Terör Örgütlerine Yönelik Operasyon: 15 Şahıs Hakkında İşlem Yapıldı

Güncelleme:
Van'da yapılan terörle mücadele operasyonlarında 15 şahıs hakkında yasal işlem gerçekleştirildi. PKK/KCK ve dini istismar eden terör örgütleriyle ilgili çalışmalar sürüyor.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 5, dini istismar eden terör örgütleri soruşturmaları kapsamında 10 şahıs olmak üzere toplam 15 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
