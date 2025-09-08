Van'da Terör Örgütlerine Yönelik Operasyon: 15 Şahıs Hakkında İşlem Yapıldı

Van'da terör örgütlerine yönelik yürütülen operasyonlarda 15 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 5, dini istismar eden terör örgütleri soruşturmaları kapsamında 10 şahıs olmak üzere toplam 15 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN