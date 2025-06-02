Van'da Terör Operasyonları: 9 Şahıs Hakkında İşlem Yapıldı

Van'da Terör Operasyonları: 9 Şahıs Hakkında İşlem Yapıldı
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Van Emniyet Müdürlüğü, PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlar sonucunda toplam 9 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

Van'da terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 9 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülmen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 8, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında ise 1 şahıs olmak üzere toplam 9 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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