Van'da Terör Operasyonları: 9 Şahıs Hakkında İşlem Yapıldı
Van Emniyet Müdürlüğü, PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlar sonucunda toplam 9 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığını açıkladı.
Van'da terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 9 şahıs hakkında işlem yapıldı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülmen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 8, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında ise 1 şahıs olmak üzere toplam 9 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa