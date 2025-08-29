Van'da Tefecilik Operasyonu: 2 Gözaltı

Van'da Tefecilik Operasyonu: 2 Gözaltı
Van'ın Başkale ilçesinde düzenlenen operasyonda tefecilik yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sırasında çeşitli silahlar ve yasadışı belgeler ele geçirildi.

Van'ın Başkale ilçesinde düzenlenen operasyonda tefecilik yaptıkları gerekçesiyle 2 şüpheli gözaltına alındı.

Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, vatandaşları maddi ve manevi yönden mağdur ederek toplumsal huzuru tehdit eden illegal faaliyetlerin önlenmesine yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tefecilik suçuna yönelik 28 Ağustos 2025 tarihinde Başkale ilçesinde 3 ikamet ve 1 iş yerine operasyon düzenlendiği bildirildi.

Operasyonda 1 tabanca, 1 yivsiz av tüfeği, 6 şarjör, 42 fişek, 50 tüfek kartuşu ile çok sayıda çek, senet ve muhtelif malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edileceği kaydedildi. - VAN

