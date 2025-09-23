Van'da Suçlulara Yönelik Operasyon: 123 Kişi Tutuklandı

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan aranmaları bulunan 123 kişi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "7 - 20 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 6136 ve 5729 Sayılı Kanun'a Muhalefet olaylarında 6 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirilmiştir. 5607 Sayılı Kanun'a Muhalefet olaylarında; bin 498 paket sigara, 15 adet cep telefonu, 64 kilogram muhtelif eşya ele geçirilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından aranan toplam 280 şahıs yakalanmış, 2.604.370 ? adli para cezası ve 303 yıl 4 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 123 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi. - VAN