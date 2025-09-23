Haberler

Van'da Suçlulara Yönelik Operasyon: 123 Kişi Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da düzenlenen asayiş operasyonlarında, çeşitli suçlardan aranan 123 kişi adli makamlarca tutuklandı. Ayrıca, ruhsatsız silahlar ve diğer yasa dışı malzemeler ele geçirildi.

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan aranmaları bulunan 123 kişi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "7 - 20 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 6136 ve 5729 Sayılı Kanun'a Muhalefet olaylarında 6 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirilmiştir. 5607 Sayılı Kanun'a Muhalefet olaylarında; bin 498 paket sigara, 15 adet cep telefonu, 64 kilogram muhtelif eşya ele geçirilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından aranan toplam 280 şahıs yakalanmış, 2.604.370 ? adli para cezası ve 303 yıl 4 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 123 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İş insanının sokak ortasında vurulduğu anlar kamerada

Vurulan iş insanı, ölüme böyle direndi! Yardım sesleri caddeyi inletti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 yıllık aşk mutlu sona ulaştı! İbrahim Çelikkol ve Natali Yarcan dünyaevine girdi

3 yıllık aşk evlilikle taçlandı! Ünlü çift dünyaevine girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.