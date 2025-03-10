Van'da Suç ve Suçlularla Mücadele Operasyonu: 56 Şahıs Tutuklandı

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda değişik suçlardan aranması bulunan 56 şahıs yakalanarak adli makamlarca tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "6136 ve 5729 Sayılı Kanun'a Muhalefet olaylarında; 1 adet silah, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet pompalı tüfek ve 59 adet fişek ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 3 adet cep telefonu ve 5 bin TL nakit para ele geçirilmiştir. Diğer suçlardan 170 paket kaçak sigara, 50 adet tarihi eser sikke ve 1 adet dedektör ele geçirilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından toplam 171 şahıs yakalanmış, 172 yıl 4 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 56 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi. - VAN