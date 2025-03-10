Şara, 1000'den fazla kişinin öldüğü Lazkiye'deki olaylar için harekete geçti

Ölü sayısı 1000'i aşınca Şara'dan ilk hamle geldi
Ece Güler'in son mesajlaştığı arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: Ece'ye tuvaletleri temizlettiler

Mesajlaştığı arkadaşının ifadesi: Ece'ye tuvaletleri temizlettiler
BİM, Şok, Migros ve Carrefour'a soruşturma

Türkiye'nin 4 büyük zincir marketine inceleme başlatıldı
İmamoğlu'nun 'Malvarlıklarına el koymuşlar' dediği kişiler bakın kim çıktı

"Malvarlıklarına el koymuşlar" dediği 3 kişi bakın kim çıktı

Van'da Suç ve Suçlularla Mücadele Operasyonu: 56 Şahıs Tutuklandı

Van'da Suç ve Suçlularla Mücadele Operasyonu: 56 Şahıs Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucu 56 kişi tutuklandı. Yapılan operasyonda çeşitli suçlar kapsamında aranan şahıslar yakalanırken, silah, tarihi eser ve kaçak sigara gibi pek çok delil ele geçirildi.

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda değişik suçlardan aranması bulunan 56 şahıs yakalanarak adli makamlarca tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "6136 ve 5729 Sayılı Kanun'a Muhalefet olaylarında; 1 adet silah, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet pompalı tüfek ve 59 adet fişek ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 3 adet cep telefonu ve 5 bin TL nakit para ele geçirilmiştir. Diğer suçlardan 170 paket kaçak sigara, 50 adet tarihi eser sikke ve 1 adet dedektör ele geçirilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından toplam 171 şahıs yakalanmış, 172 yıl 4 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 56 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Gördüğü manzaraya dayanamayıp hemen aracından indi
img

Türkiye'de tam 5 sezon forma giymişti! Ülkesinde hırsız oldu
img

İşte Terim'e göre şampiyonluğun en büyük favorisi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da ele geçirildi! Üzeri saf altın, 1.5 milyon dolara satacaklardı

Üzeri saf altın, 1.5 milyon dolara satacaklardı
TSK'dan ihraç edilen teğmenler Ankara'da ortak ev tutmuş

TSK'dan ihraç edilen teğmenler şimdi ne yapıyor?
Ünlü deterjan markası testi geçemedi! 2,2 milyonluk rekor ceza

Ünlü deterjan markası testi geçemedi! 2,2 milyonluk rekor ceza
Son seçim anketine DEM damgası! Oyunu artıran tek parti oldu

Son seçim anketinde büyük sürpriz! Oyunu artıran tek bir parti var
Süper Lig devinden Arda Turan bombası

Süper Lig devinin başına geçiyor
Suriye'de ölü sayısı katlanarak artıyor! Çoğu yakın mesafeden ateş edilerek öldürülmüş

Suriye'de ölü sayısı katlanarak artıyor! Çoğu aynı şekilde öldürülmüş

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.