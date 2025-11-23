Haberler

Van'da Silahlı Kavga: Otel Sahibi Baba ve Oğlunun Ölümü

Güncelleme:
Van'ın İpekyolu ilçesinde otel sahibi baba ile oğlunun hayatını kaybettiği silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Olayla ilgili avukat ve kardeşi gözaltına alındı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde otel sahibi baba ile oğlunun hayatını kaybettiği silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı.

Dün gece saatlerinde Bahçıvan Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi Sediraltı Sokak üzerindeki bir otele gelen avukat B.K. ve kardeşi ile otel sahipleri Nihat Özener ve oğlu Kerim Özener arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silahla vurularak öldürülen otel sahibi ve oğlunun öldürülmesi anına ait görüntüler ortaya çıktı.

Avukat B.K. ile yanındaki kardeşinin gözaltına alındığı ve saniye saniye güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi. - VAN

