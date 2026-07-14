Haberler

Van'da seyir halindeki otomobilin motoru yandı

Van'da seyir halindeki otomobilin motoru yandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'ın Tuşba ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin motoru alev aldı. İtfaiye ekiplerinin 15 dakikalık müdahalesiyle yangın söndürülürken, araçta büyük hasar oluştu.

Van'ın Tuşba ilçesinde seyir halinde olan otomobilin yanan motoru itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Edinilen bilgiye göre yangın, İskele Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobilin motorundan çıkan dumanları gören vatandaşlar sürücüyü uyardı. Otomobili yol kenarına çeken sürücü 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp durumu bildirdi. Kısa sürede olay yerine giden Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yaklaşık 15 dakikalık müdahalenin ardından yangını söndürürken otomobilin motorunda büyük hasar meydana geldi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi: 15-18 yaş arasına müebbet verilebilecek

15-18 yaş arasına müebbet geliyor! İşte yeni düzenlemenin detayları
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gram altında kritik eşik! 4 bin TL ihtimali masada

Gram altında 4 bin TL senaryosu! İşte fiyatı belirleyecek gelişmeler
Konserde başına gelenler pes dedirtti: Erkekler, sizi artık anlıyorum

Konserde 4 kadının tacizine uğradı, anlattıkları pes dedirtti
Bunu yapan ev sahipleri yandı: Hapis cezası var

Bunu yapan ev sahipleri yandı: Hapis cezası var
Genç öğretmenin sınıfta yaptığı paylaşım tartışma yarattı

Genç öğretmenin sınıfta yaptığı paylaşım tartışma yarattı
9 yıl sonra kritik gün! Reza Zarrab'ın cezası bugün belli oluyor

Reza Zarrab için kader günü
Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayına damga vuran itiraf: Bir iş insanı maddi destek verdi

Canlı yayına damga vuran itiraf!
3 bin TL'lik dönerin faturası ağır oldu! Bakanlık cezayı kesti

Dönerin fiyatını duyan ekipler soluğu dükkanda aldı! Fatura ağır oldu