Van'da seyir halindeki otomobilin motoru yandı
Van'ın Tuşba ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin motoru alev aldı. İtfaiye ekiplerinin 15 dakikalık müdahalesiyle yangın söndürülürken, araçta büyük hasar oluştu.
Van'ın Tuşba ilçesinde seyir halinde olan otomobilin yanan motoru itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü
Edinilen bilgiye göre yangın, İskele Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobilin motorundan çıkan dumanları gören vatandaşlar sürücüyü uyardı. Otomobili yol kenarına çeken sürücü 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp durumu bildirdi. Kısa sürede olay yerine giden Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yaklaşık 15 dakikalık müdahalenin ardından yangını söndürürken otomobilin motorunda büyük hasar meydana geldi. - VAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı