Van'da seyir halindeki kamyonet yandı

Van'ın Çaldıran ilçesinde seyir halindeyken motorundan duman çıkan kapalı kasa kamyonet, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında kamyonetin motor kısmında ciddi maddi zarar meydana geldi.

Van'ın Çaldıran ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan kapalı kasa kamyonet, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Çaldıran-Van kara yolu üzerinde bulunan Ayrancılar Mahallesi civarında meydana geldi. 61 HG 594 plakalı Citroen Nemo marka kapalı kasa kamyonetle seyir halindeyken motorundan dumanların çıktığını gören sürücü H.D., aracı kenara çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine giden Çaldıran İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin yaklaşık 15 dakikalık müdahalesinin ardından yangın söndürülürken, kamyonetin motor kısmı ile ön konsolda büyük çapta maddi zarar oluştu. - VAN

