Van'da sahte sahte plaka basanlara operasyon

Van'ın Tuşba ilçesinde sahte plaka basarak satan 4 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığının Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tuşba İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Resmi Belgede Sahtecilik suçu kapsamında yapılan araştırmalar sonucu sahte plaka basımı yapılarak sattıkları tespit edilen F.S. (50), Y.T. (55), B.H. (37) ve S.Ç. (37) isimli şahısların Tuşba ilçesinde bulunan ikametlerine yapılan adli arama neticesinde; 1 adet sahte plaka baskı makinesi, 1 adet plaka boyama makinesi, 6 adet plaka baskı kalıbı, 778 adet metal harf ve rakam kalıbı, 138 adet basılmış sahte plaka, 30 adet plakalık, 5 litre akrilik plaka boyası, 390 paket kaçak sigara, 3 adet cep telefonu ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. F.S. (50), Y.T. (55), B.H. (37) ve S.Ç. (37) isimli şüpheliler hakkında adli işlemlere başlanılmıştır" denildi. - VAN

