Haberler

Van'da sahte sahte plaka basanlara operasyon

Van'da sahte sahte plaka basanlara operasyon
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'ın Tuşba ilçesinde sahte plaka basarak satan 4 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Yapılan operasyon sonucunda sahte plaka baskı makinesi, basılmış sahte plakalar ve kaçak sigara ele geçirildi.

Van'ın Tuşba ilçesinde sahte plaka basarak satan 4 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığının Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tuşba İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Resmi Belgede Sahtecilik suçu kapsamında yapılan araştırmalar sonucu sahte plaka basımı yapılarak sattıkları tespit edilen F.S. (50), Y.T. (55), B.H. (37) ve S.Ç. (37) isimli şahısların Tuşba ilçesinde bulunan ikametlerine yapılan adli arama neticesinde; 1 adet sahte plaka baskı makinesi, 1 adet plaka boyama makinesi, 6 adet plaka baskı kalıbı, 778 adet metal harf ve rakam kalıbı, 138 adet basılmış sahte plaka, 30 adet plakalık, 5 litre akrilik plaka boyası, 390 paket kaçak sigara, 3 adet cep telefonu ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. F.S. (50), Y.T. (55), B.H. (37) ve S.Ç. (37) isimli şüpheliler hakkında adli işlemlere başlanılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

