Bahçesaray'da iki hasta helikopterle Van'a sevk edildi

Bahçesaray'da iki hasta helikopterle Van'a sevk edildi
Van'ın Bahçesaray ilçesinde tedavi gören bir bebek ve bir çocuk, ileri tetkik ve tedavi için helikopterle Van'a nakledildi. Hastaların güvenli bir şekilde sağlık kuruluşlarına ulaştırılması sağlandı.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde tedavi gören iki hasta, ileri tetkik ve tedavi amacıyla helikopterle Van'a nakledildi.

Bahçesaray Devlet Hastanesinde solunum sıkıntısı yaşayan 1 yaşındaki bebek ile batın rahatsızlığı bulunan 10 yaş altı bir hastanın ileri sağlık hizmetine ihtiyaç duyuldu. Bunun üzerine hastaların sevki için UMKE ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Sikorsky helikopterle gerçekleştirilen hava sevkiyatıyla hastalar, Van'daki sağlık kuruluşlarına güvenli şekilde ulaştırıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
