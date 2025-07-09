Van'da Rüzgar, Binanın Çatısını Uçurdu: 3 Araç Hasar Gördü
Van'ın Erciş ilçesinde etkili rüzgarın neden olduğu olayda, bir binanın çatısı uçtu ve otoparkta bulunan 3 araca hasar verdi. Olayda yaralanan olmadı.
Van'ın Erciş ilçesinde etkili olar rüzgar nedeniyle bir binanın uçan çatısı 3 araca hasar verdi.
Alınan bilgilere göre olay, Tugay Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İlçede etkili olan rüzgar, boş bir binanın çatısını uçurdu. Uçan sac parçaları bölgede bulunan bir otoparktaki 3 araçta maddi hasara yol açtı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, herhangi bir yaralanmanın olmaması ise herkese rahat bir nefes aldırdı. - VAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa