Van'da Rüzgar, Binanın Çatısını Uçurdu: 3 Araç Hasar Gördü

Van'ın Erciş ilçesinde etkili olar rüzgar nedeniyle bir binanın uçan çatısı 3 araca hasar verdi.

Alınan bilgilere göre olay, Tugay Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İlçede etkili olan rüzgar, boş bir binanın çatısını uçurdu. Uçan sac parçaları bölgede bulunan bir otoparktaki 3 araçta maddi hasara yol açtı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, herhangi bir yaralanmanın olmaması ise herkese rahat bir nefes aldırdı. - VAN